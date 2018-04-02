Торжественно разбился. Дрон "Почты России" упал на головы прохожим

В столице Бурятии, Улан-Удэ, 2 апреля состоялся тестовый запуск первого в российской истории почтового дрона. Описав дугу в воздухе, беспилотник на полной скорости врезался в стену соседнего дома, чудом не разбив чье-то окно. Обломки аппарата, как видно на многочисленных видео с места событий, упали в считанных сантиметрах от случайно проходивших мимо людей.

О планах "Почты России" использовать дроны для доставки посылок российские информационные агентства писали еще в 2016 году. Первые испытания должны были состояться на Урале, но были перенесены "из-за неподходящих погодных условий".

Запуск первого почтового дрона откладывался еще несколько раз, пока в феврале 2018 года на инвестиционном форуме в Сочи генеральный директор "Почты России" Николай Подгузов не договорился с главой Бурятии Алексеем Цыденовым, что новым местом для эксперимента будет выбрана именно эта республика.

К этому времени прошло уже больше года с момента первого успешного запуска почтового дрона американской компанией Amazon. Беспилотный летательный аппарат за 13 минут доставил жителю английского графства Кембриджшир телевизионную приставку и попкорн:

Местом запуска дрона "Почты России" было выбрано почтовое отделение №670049 в 105-м микрорайоне Улан-Удэ. Как писал 29 марта журнал "Вестник ГЛОНАСС", именно это отделение стало "лидером по числу претензий у жителей Бурятии": люди жаловались на медленную работу и "некорректное поведение персонала".

На торжественный запуск гексакоптера с прикрепленной к нему посылкой собрались представители "Почты России" и бурятские чиновники, в том числе Подгузов и Цыденов. Сообщалось, что дрон должен преодолеть расстояние примерно в 16 километров на юг вдоль реки Селенга до села Нижний Саянтуй. По другим данным, он должен был пролететь расстояние в 65 км до села Тарбагатай. Вместо этого беспилотник пролетел несколько метров и врезался в стену соседнего с отделением "Почты России" жилого дома. Как видно на видео, он лишь чудом не попал в одно из окон, а обломки аппарата упали практически на головы проходивших мимо случайных прохожих.

​После неудачного запуска его участники попытались снять с себя ответственность за произошедшее. Глава Бурятии Алексей Цыденов посетовал на то, что запуск дрона планировался в другом месте, но в последний момент место пуска перенесли "по просьбе телевизионщиков". "Почта России" и вовсе поспешила откреститься от случившегося, сказав, что запуск был организован компанией "Рудрон/Экспедитор 3М", производителем гексакоптера, а "Почта России" была приглашена на это мероприятие "в качестве одного из гостей" (о том, что этим гостем оказался глава компании, в ее пресс-релизе умалчивается). В "Рудрон/Экспедитор 3М"заявили, что во время полета произошло "нештатное отключение электронного оборудования". В качестве одной из причин крушения называется большое число вай-фай передатчиков в районе запуска. Они якобы могли повлиять на ориентацию дрона в пространстве, хотя судя по видео, у беспилотного летательного аппарата скорее возникли проблемы с калибровкой компаса. Компания-производитель дрона также не исключает, что его падение может быть "происками конкурентов".

Попытки "догнать и перегнать Америку" в использовании почтовых дронов происходят в России на фоне отсутствия четких правил для полетов беспилотных летательных аппаратов, о которых Радио Свобода уже писало. Законы США и западных стран, как правило, строго запрещают запуск дронов в радиусе 50-150 метров от зданий и людей без специального разрешения. Запрет касается даже любительских дронов весом 300-500 грамм. Если бы гораздо более тяжелый гексакоптер "Почты России", развивший к моменту столкновения с домом скорость в 20-30 км/ч, попал в окно одной из комнат жилого дома или упал на головы проходивших мимо людей (на видео видно, как они шарахаются от его падающих обломков), последствия высокотехнологичного эксперимента по-бурятски могли быть куда более печальными. Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу главы Бурятии, попытки запустить почтовый дрон продолжатся: "Кто не рискует, тот не получает результат", –​ цитирует слова Алексея Цыденова информационное агентство.