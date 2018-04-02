Сирия: повстанческая группировка начала покидать Восточную Гуту

Самая мощная сирийская повстанческая группировка начала покидать свой оплот в анклаве Восточная Гута в понедельник. Это произошло после наступления правительственных войск, направленного на то, чтобы полностью вернуть себе анклав, удерживаемый повстанцами в течение семи лет.

Первые бойцы из "Армии Ислама" утром в понедельник выехали из города Дума в рамках эвакуационного соглашения, которое предусматривает передачу города сирийскому правительству, сообщает информационное агентство SANA.

Повстанцы направились в Джараблус, город на севере Сирии, где контроль над территорией распределяется между сирийскими повстанцами и турецкими войсками. Сирийское правительство направило более 50 автобусов в Думу, чтобы вывезти мятежников, сообщает SANA.

Со стороны "Армии Ислама" комментариев не поступало. Базирующаяся в Лондоне Сирийская группа мониторинга прав человека, которая следит за гражданской войной через сеть активистов на местах, также сообщила об эвакуации. Рами Абдуррахман, директор группы, сообщил, что некоторые фракции в "Армии Ислама" выступают против эвакуации и фактической сдачи Думы правительству президента Башара Асада.

Дума была одним из первых центров антиправительственных демонстраций, охвативших Сирию в марте 2011 года. Сирийские правительственные войска осадили город и другие пригороды Дамаска, бомбили больницы и жилые районы и блокировали ввоз пищи и медицинское обеспечение.

Местные активисты заявили, что более 100 000 гражданских лиц оказались в ловушке внутри Думы, которая пострадала от разрушений. По данным правозащитников, недавнее сирийское воздушное и наземное наступление в Восточной Гуте привело к гибели не менее 1600 человек. Согласно заявлениям российских военных, более 120 000 человек покинули свои дома и искали убежища у правительства Башара Асада.