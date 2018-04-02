Турция требует ареста Гюлена за причастность к убийству посла России

Суд в Турции выдал ордер на арест, находящегося в США мусульманского клирика Фетуллаха Гюлена и еще семерых человек за предполагаемую причастность к убийству посла России в Турции Андрея Карлова. Об этом сообщает государственное информационное агентство Турции.

19 декабря 2016 года находящийся вне службы полицейский выстрелил в упор в посла Андрея Карлова на фотовыставке в Анкаре и убил его. Мевлют Мерт Алтынташ был позже застрелен полицией.

Анатолийское агентство сообщило в понедельник, что священнослужитель Фетхуллах Гюлен и другие семь лиц обвиняются в попытке "уничтожить конституционный порядок" и "планировали это убийство".

Турецкие власти утверждают, что убийца Карлова имел связи с Гюленом, который также был объявлен в розыск Турцией за якобы организацию неудачного государственного переворота в июле 2016 года. Гюлен отрицает эти обвинения. США отказываются выдать Гюлена Турции, называя обвинения в его адрес политически мотивированными.

Турция заявляет, что убийство Карлова было направлено на то, чтобы подорвать отношения между Турцией и Россией.