Суд арестовал организатора акций против свалки в Волоколамске

Суд в Московской области арестовал на 15 суток одного из организаторов акций против мусорного полигона "Ядрово" в Волоколамске Артема Любимова. Его обвинили в неповиновение сотруднику полиции. Об этом в твиттере сообщил адвокат Любимова.

Другого активиста, Андрея Жданова, осудили на 14 суток за нарушение правил порядка организации массового мероприятия. Об этом он рассказал Радио Свобода.

Массовые акции в Волоколамске проходят с начала года. Жители жалуются на выбросы газа из-за свалки "Ядрово". Ситуация обострилась после того, как десятки детей обратились в больницы с жалобами на отравление свалочным газом.