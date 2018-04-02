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Мусорный бунт. Эфир в 19.05

Родственники пострадавших детей у больницы в Волоколамске, 21 марта, 2018

О ядовитом мусоре и митингах в Подмосковье – с экологами, политиками, активистами Волоколамска

Как требования закрыть Волоколамский мусорный полигон (Ядрово) переходят в протесты против “вертикали власти”? Кого и почему задерживали правоохранители на платформе Волоколамска и на “антимусорном” автопробеге? Каково будущее задержанных активистов и перспективы переработки мусора в России?

Владимир Долин, независимый журналист; Александр Соловьев, председатель "Открытой России”, Дмитрий Артамонов, эколог, координатор работы Токсической программы Гринпис России; Николай Дижур, политик, депутат (Cерпухов, Чехов).

В видеотрансляции в 19.05

Ведет программу Елена Фанайлова

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