Мусорный бунт. Эфир в 19.05

О ядовитом мусоре и митингах в Подмосковье – с экологами, политиками, активистами Волоколамска
Как требования закрыть Волоколамский мусорный полигон (Ядрово) переходят в протесты против “вертикали власти”? Кого и почему задерживали правоохранители на платформе Волоколамска и на “антимусорном” автопробеге? Каково будущее задержанных активистов и перспективы переработки мусора в России?
Владимир Долин, независимый журналист; Александр Соловьев, председатель "Открытой России”, Дмитрий Артамонов, эколог, координатор работы Токсической программы Гринпис России; Николай Дижур, политик, депутат (Cерпухов, Чехов).
В видеотрансляции в 19.05
Ведет программу Елена Фанайлова
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