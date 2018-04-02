Кузбасс: время менять власть...

Аману Тулееву после отставки полагаются резиденция, служебное помещение, помощник и ежемесячные денежные выплаты в 50 тысяч рублей. Эти льготы установлены законом о присвоении бывшему главе Кузбасса звания "Народный губернатор".

Об этом сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на слова полномочного представителя президента в Сибирском федеральном округе Сергея Меняйло. Этот закон принят в 2011 году "в знак многолетнего самоотверженного служения людям и народного признания исключительных заслуг перед Кемеровской областью", заявил Меняйло.

Помощник и помещение с мебелью и оргтехникой в здании администрации Кемеровской области Тулееву предоставляется для общественной деятельности. Денежное содержание выплачивается без учета НДФЛ и ежегодно индексируется на размер инфляции. Тулеев и его жена также получают в пожизненное и безвозмездное пользование охраняемое жилье в селе Мазурово.

РанеепПрезидент России Владимир Путин принял досрочную отставку губернатора Кемеровской области Амана Тулеева.

Путин назначил временно исполняющим обязанности главы региона вице-губернатора Сергея Цивилева.

Глава Кузбасса Аман Тулеев подал в отставку 1 апреля в связи с пожаром в торговом центре "Зимняя вишня". По официальным данным, в нем погибло 64 человека, из них 41 ребенок.

Аман Тулеев записал видеообращение, в котором выразил соболезнования в связи с гибелью 64 человек при пожаре в торговом центре "Зимняя вишня". "Уважаемые кузбассовцы, я сделал все, что мог. Встретился с семьями погибших, постарался решить вопросы с оказанием помощи. Еще раз приношу самые глубокие соболезнования", – сказал он.

27 марта несколько сотен жителей Кемерова собрались на стихийный митинг у здания областной администрации. Они потребовали от властей рассказать правду о пожаре в торговом центре "Зимняя вишня". Участники митинга также высказали недовольство работой спасателей и настаивали на проведении честного и тщательного расследования трагедии. Люди кричали: "Правду!", "В отставку губернатора!" и "Путина". Ни президент, ни губернатор Кузбасса Аман Тулеев к протестующим не вышли.

Ситуацию в Кузбассе после отставки Тулеева обсудают политик Николай Рыбаков, политолог Михаил Виноградов, гражданский активист Алексей Сахнин.

Ведущий - Владимир Кара - Мурза - старший.