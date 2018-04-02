РБК: обвиняемые в госизмене в пользу США частично признали вину

Обвиняемые в госизмене бывший сотрудник ФСБ Дмитрий Докучаев и предприниматель Георгий Фомченков частично признали свою вину и подписали досудебное соглашение. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники, знакомые с ходом расследования. Собеседники издания уточнили, что обвиняемые признались в передаче сведений иностранным спецслужбам в неформальном порядке, но не осознавали криминального характера свои действий.

Подписание досудебных соглашений означает, что суд будет проходить в особом порядке, без исследования доказательств, собранных по делу, напоминает РБК.

Двое других обвиняемых по делу – бывший сотрудник ФСБ Сергей Михайлов и экс-сотрудник "Лаборатории Касперского" Руслан Стоянов – свою вину не признают, утверждают источники РБК.

Обвиняемых по делу арестовали в декабре 2016 года. Материалы дела составляют гостайну, поэтому суть обвинений неизвестна. По данным РБК, арестованных обвиняют в госизмене в пользу США. В конце прошлого года издание The Bell сообщило, что фигуранты дела могут быть причастны к взлому серверов Демократической партии США весной 2016 года в период американской предвыборной кампании.

В феврале хакер из группировки Lurk Константин Козловский на заседании Мосгорсуда очередной раз признался в атаках на серверы демократов. Впервые о своей причастности к взломам американских серверов Козловский рассказал еще в ноябре 2016 года. Тогда же он сообщил, что "поручения" ему давал некий сотрудник ФСБ по имени Илья. Позднее хакер пояснил, что это было майор ФСБ Дмитрий Докучаев. Сам Докучаев информацию о сотрудничестве с Козловским отверг.

В США ведется расследование вероятного вмешательства России в президентские выборы в США. По данным американских спецслужб, за атаками на сервера Демократической партии в 2016 году стояло Главное разведуправление Генштаба России.