Хакер, признавшийся в атаках на Демпартию США, останется под стражей

Хакер из группировки Lurk Константин Козловский на заседании Мосгорсуда очередной раз признался в атаках на серверы Демократической партии США. Сегодня Мосгорсуд продлил его арест до 17 мая. Об этом сообщает русская служба Би-би-си.

Козловский выступил в суде и подтвердил, что если к нему в следственный изолятор допустят технического специалиста, то он сможет доказать свою причастность к атаке на Демократическую партию. Хакер также отметил, что на его семью оказывается давление, а ему самому не дают знакомиться с материалами дела.

Жена Козловского Анна заявила телеканалу "Дождь", что 30 января семью хакера допрашивали представители Следственного департамента МВД и сотрудники Центра информационной безопасности ФСБ. Она подтвердила, что ее муж готов сотрудничать с американскими специалистами для помощи в расследовании взлома серверов американских демократов.



Впервые о своей причастности к взломам американских серверов Козловский рассказал еще в ноябре 2016 года. Тогда же он сообщил, что "поручения" ему давал некий сотрудник ФСБ по имени Илья. Позднее хакер пояснил, что это было майор ФСБ Дмитрий Докучаев. Докучаева арестовали в декабре 2016 года. Его обвиняют в государственной измене. Ранее он отвергал сотрудничество с Козловским. По данным издания The Bell, узнать о Докучаеве Козловский мог из сообщений прессы.



Помимо прочего Козловский признался, что имел отношение к взлому серверов Всемирного антидопингового агентства (WADA). О хакерской атаке в WADA заявили в сентябре 2016 года. К тому моменту российский хакер уже несколько месяцев находился под стражей.

По делу хакерской группировки Lurk сотрудники МВД и ФСБ в ходе совместной операции в 2016 году задержали около 50 человек. По версии спецслужб, злоумышленники в течение пяти лет похитили из российских банков около 1,2 миллиарда рублей.

В США ведется расследование вероятного вмешательства России в президентские выборы в США. По данным американских спецслужб, за прошлогодними атаками на серверы Демократической партии стояло Главное разведуправление Генштаба России. В начале августа 2017 года спецпрокурор США Роберт Мюллер созвал большую коллегию присяжных для расследования "российского следа" в президентских выборах в 2016 году. Мюллер выясняет, имел ли место сговор штаба Трампа с Кремлем с целью подорвать позиции соперника Трампа от Демократической партии Хиллари Клинтон. Москва отрицает, что прибегала к помощи хакеров, чтобы обеспечить избрание президентом США Дональда Трампа.