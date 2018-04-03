Мэрия Москвы запретила акцию против сексуальных домогательств

Власти Москвы отказали активистам в проведении акции против сексуальных домогательств на Манежной площади 3 апреля. В мэрии заявили, что заявка отклонена, поскольку "в указанном месте будет проходить другое мероприятие". Какое именно, не уточняется.

Как рассказала РИА Новости организатор акции Алена Попова, первоначально мероприятие было запланировано на 29 марта на Театральной площади в Москве, но московские власти его не согласовали. Позднее в связи с трауром по жертвам пожара в Кемерове акцию решили перенести на ‪3 апреля на Манежную площадь.

Накануне Алена Попова провела акцию возле Государственной думы, принеся с собой картонную фигуру депутата Леонида Слуцкого, на которой было написано: "Я руки не распускаю, если только чуть-чуть". Активистка была задержана полицией, но затем отпущена без составления протокола.



Ранее депутата от ЛДПР Леонида Слуцкого открыто обвинили в сексуальных домогательствах корреспондент Русской службы Би-би-си Фарида Рустамова, заместитель главного редактора RTVI Екатерина Котрикадзе и продюсер телеканала "Дождь" Дарья Жук. 21 марта комиссия Государственной думы не нашла нарушений в действиях депутата, а журналисткам предложила обратиться в правоохранительные органы.

Как стало известно радиостанции "Говорит Москва", активисты намерены в течение недели провести серию пикетов против сексуальных домогательств. По словам организаторов, картонный Слуцкий "поездит в метро, сходит в кафе, посмотрит достопримечательности Москвы".