Курсанта отправили на лечение из-за "плана по захвату казармы"

Курсанта Военно-космической академии имени Можайского Вадима Осипова, которого обвиняют в склонении к терроризму и подготовке теракта из-за "плана по захвату казармы", направили на лечение в психиатрическую больницу. Об этом сообщает "Медиазона" из Московского окружного военного суда.

У Осипова выявили "острое полиморфное психотическое расстройство с симптомами шизофрении". Специалисты, проводившие экспертизу, считают, что курсант не может осознавать характер своих действий. Они настаивали, что подсудимого необходимо лечить, пока ему не станет лучше.

Ранее сообщалось, что Вадима Осипова будут обследовать в институте имени Сербского.

18-летнего Вадима Осипова арестовали 10 мая минувшего года в Санкт-Петербурге. Поводом послужили найденный у курсанта план казармы с пометками о возможных действиях по ее захвату, а также скачанная на мобильный телефон книга "Русская кухня. Азбука домашнего терроризма", признанная в России экстремистской.

В конце ноября действия Осипова были расценены как подготовка теракта. До этого ему предъявили обвинение в содействии терроризму. Сам Осипов настаивает, что не планировал совершать теракт и вдохновлялся "книжками про диверсантов". Он обратился за поддержкой к министру обороны России Сергею Шойгу.