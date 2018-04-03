Очередь не занимать! Эфир в 21:05

Сотни тысяч людей в России живут в аварийных домах, крыша которых в любой момент может рухнуть. Аварийными уже признаны 11 миллионов квадратных метров жилья, и каждый год опасных домов становится только больше. Собственники такой недвижимости должны получить от государства новое жилье взамен старого в течение ближайших полутора лет — соответствующая норма содержится в действующей пятилетней программе расселения аварийного жилья. Но что делать, если жилье муниципальное, а местные власти не спешат признавать его аварийным или ремонтировать? И как вообще получить квартиру от государства? Спросим у Артема Сидорова и Андрея Ребрикова.