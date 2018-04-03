Театр.doc объявил сбор средств на похороны Михаила Угарова

Сотрудники Театра.doc объявили сбор средств на похороны его художественного руководителя Михаила Угарова на Троекуровском кладбище. Там ему согласны предоставить место только на коммерческой основе – в бюджетном учреждении заявляют, что у режиссера нет "заслуг перед государством".

Похороны Угарова должны состояться в четверг. До этого времени театр должен заплатить более 700 тысяч рублей.

О смерти Михаила Угарова от сердечного приступа стало известно накануне. Режиссера считают одним из создателей театрального движения "Новая драма".

Угаров основал Театр.doc в 2002 году вместе с женой Еленой Греминой. Среди известных его постановок в жанре "документального театра" – спектакль "Час 18 минут" о погибшем в московском СИЗО юристе Сергее Магнитском, а также постановка "Болотное дело" о судьбах людей, арестованных после событий 6 мая 2012 года на Болотной площади в Москве.