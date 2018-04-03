После изнасилований в челябинском интернате заведено дело о халатности

Прокуратура возбудила уголовное дело о халатности в связи с изнасилованиями в Лазурненской коррекционной школе-интернате в Челябинской области.

В ведомстве заявляют, что неназванные чиновники центрального управления социальной защиты Челябинска допустили нарушения, из-за которых подозреваемый в сексуальном насилии получил доступ в учреждение.

Прокуратура выявила более 300 случаев нарушения требований законодательства о защите прав детей-сирот в регионе, говорится в отчете ведомства о проведенных проверках.

Единственным обвиняемым по делу о сексуальном насилии в Лазурненской коррекционной школе-интернате остается 51-летний посетитель учреждения Сергей Кокорин. Он находится под арестом. Дети также обвинили в насилии нескольких преподавателей.

Директор учреждения был уволен.