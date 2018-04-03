В Москве задержали участников акции в поддержку Telegram

В Москве у приемной ФСБ полиция задержала организаторов и участников акции в защиту Telegram "Не усугубляйте свое положение". Молодые люди читали вслух фрагменты личных переписок в этом мессенджере. В отделение полиции были доставлены 8 человек. 20 марта ФСБ дала мессенджеру Telegram 15 суток на предоставление ключей шифрования к сообщениям пользователей. Telegram отказался это делать, заявляя, помимо прочего, и о технической невозможности этого. Активисты опасаются, что по истечении срока Роскомнадзор может заблокировать Telegram в России.