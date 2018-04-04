СМИ: в Кемерове проходит обыск в доме у главы регионального МЧС

В частном доме руководителя МЧС по Кемеровской области Александра Мамонтова проходят обыски в том числе связи с расследованием дела о пожаре в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерове. Следователи ищут документы, связанные с вводом ТЦ в эксплуатацию. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на источник.

При этом сам Мамонтов в беседе с ТАСС не подтвердил, что у него дома проходят обыски. По данным собеседника Интерфакса, всего у Мамонтова восемь объектов жилой недвижимости, которые он унаследовал от отца-предпринимателя.

25 марта в Кемерове произошел пожар в торговом центре "Зимняя вишня", в результате которого погибли 64 человека, в том числе более 40 детей. Большинство погибших находились в одном из кинозалов на последнем этаже, откуда их не успели эвакуировать. По предварительным данным, в торговом центре были нарушены правила противопожарной безопасности. Возбуждено уголовное дело, арестованы семь человек.