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Дороги к свободе

Медиа: для общества или владельцев? Эфир в 16:05

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Виталий Портников беседует с медиаэкспертом Дианой Дуцик

Чьи интересы спустя четыре года после Майдана учитывают украинские медиа - общества или своих владельцев? Виталий Портников беседует с медиаэкспертом Дианой Дуцик.

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