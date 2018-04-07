Медиа: для общества или владельцев? Эфир в 16:05

Чьи интересы спустя четыре года после Майдана учитывают украинские медиа - общества или своих владельцев? Виталий Портников беседует с медиаэкспертом Дианой Дуцик.
Виталий Портников беседует с медиаэкспертом Дианой Дуцик
Чьи интересы спустя четыре года после Майдана учитывают украинские медиа - общества или своих владельцев? Виталий Портников беседует с медиаэкспертом Дианой Дуцик.
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