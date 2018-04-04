Госдепартамент предложил России прислать новых дипломатов

Государственный департамент подтвердил, что США и Россия могут заменить дипломатов, которые были высланы на прошлой неделе. Об этом говорится в поступившем в Си-эн-эн заявлении пресс-секретаря американского дипломатического ведомства. В нем говорится, что этот процесс является стандартной практикой для случаев, когда дипломаты объявляются персонами нон-грата. Госдепартамент однако предупредил, что любые новые дипломаты будут утверждаться "в каждом конкретном случае".

"Как и в случае с аналогичными инцидентами в прошлом, российское правительство по-прежнему может запросить аккредитацию на вакантные должности в своей миссии, – сказал представитель Госдепартамента телекомпании CNN. – Любые запросы о новой дипломатической аккредитации будут рассматриваться в каждом конкретном случае".

"Российская Федерация не сообщила нам, что намерена сократить общее количество персонала, разрешенного для работы в каждой из двух стран, – добавил представитель пресс-службы. – Поэтому мы понимаем ситуацию так, что Соединенные Штаты могут направить новый дипломатический персонал для заполнения вакантных должностей вместо тех, кто был выслан".

На фоне скандала вокруг "дела Скрипаля" США выслали 60 российских дипломатов и закрыли российское генконсульство в Сиэтле. Россия ответила, выслав 60 американских дипломатов и закрыв Генконсульство США в Санкт-Петербурге.