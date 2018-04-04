Гудков: оппозиции нужны праймериз перед выборами мэра Москвы

Оппозиционный политик, бывший депутат Государственной думы Дмитрий Гудков предложил демократической оппозиции выдвинуть единого кандидата в мэры Москвы на выборах в сентябре 2018 года. Это повысит шансы на победу, написал Гудков в фейсбуке.

Для выбора такого кандидата политик предлагает провести праймериз с участием различных демократических сил.

Выдвигать кандидатами на праймериз, по мнению Гудкова,следует тех, кто способен заручиться поддержкой 10 независимых муниципальных депутатов или одной из пяти демократических партий и движений. В списке Гудкова партии "Яблоко", "Гражданская инициатива", ПАРНАС, движение "Открытая Россия" и незарегистрированная партия сторонников Алексея Навального. Это резко повышает вероятность прохождения таким кандидатом муниципального фильтра, считает он.

Голосовать на праймериз Гудков сначала предложат независимым муниципальным депутатам, а затем "широкому кругу сторонников из числа жителей Москвы". Причем голосовать политик предлагает на избирательных участках, а не в интернете. Проблемой демократических кандидатов всегда было то, что их сторонники в интернете не приходили на выборы, пишет Гудков. Обсудить эти предложения он планирует на московском муниципальном съезде 14 апреля.

О поддержке инициативы Гудкова уже заявила бывший кандидат в президенты России, телеведущая Ксения Собчак, с которой оппозиционный политик намерен создать партию.

В сентябре прошлого года Дмитрий Гудков сообщил о намерении выдвинуть свою кандидатуру на выборы мэра Москвы от партии "Яблоко". В середине марта Гудков заявил, что прекратил сотрудничество с "Яблоком". Однако намерен объединить оппозицию и побеждать.