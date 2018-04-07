Искусство веры и вера в искусство. Эфир в 17:05

Когда и почему искусство оскорбляет веру? Об этом в программе «С христианской точки зрения» говорят искусствовед, католичка Дилшат Харман и лютеранский епископ Игорь Князев. Эфир в 17:05.
Искусствовед, католичка Дилшат Харман и лютеранский епископ Игорь Князев: когда и почему искусство оскорбляет веру?
Когда и почему искусство оскорбляет веру? Об этом в программе «С христианской точки зрения» говорят искусствовед, католичка Дилшат Харман и лютеранский епископ Игорь Князев. Эфир в 17:05.
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