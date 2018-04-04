ОЗХО не поддержала идею России о новом расследовани "дела Скрипаля"

Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) не поддержала предложение России о проведении нового расследования с участием российской стороны по делу об отравлении бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля. Предложение России поддержали пять из 41 членов исполнительного совета организации. Против высказались 15, 17 – воздержались. Об этом сообщает Reuters.

Ранее Россия предложила провести расследование отравления Скрипаля совместно с Лондоном. Однако представитель Великобритании отверг это предложение, заявив, что российские власти являются основными подозреваемыми по "делу Скрипаля".

На следующей неделе ОЗХО ожидает получить из двух лабораторий результаты анализа вещества, которым, как предполагается, был отравлен Скрипаль.

Ранее ученые из британской лаборатории подтвердили, что яд относится к категории нервно-паралитических веществ советского времени под названием "Новичок". Они не смогли подтвердить, что "Новичок" был произведен в России, поскольку в их задачи это не входило.

Отношения Лондона и Москвы обострились после отравления в Солсбери бывшего офицера ГРУ России Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Инцидент произошёл 4 марта. Великобритания считает, что пострадавших отравили нервно-паралитическим веществом "Новичок", разработанным в СССР. А рамках расследования "дела Скрипаля" Лондон выслал 23 российских дипломата. Москва в ответ заявила о высылке британских диппредставителей и закрытии Британского совета в России. Российские власти свою причастность к отравлению Скрипалей отвергают.