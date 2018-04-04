Лондон: участие России в расследовании дела Скрипаля - "извращение"

Предложение России о совместном расследовании отравления Сергея Скрипаля в Англии является "извращенным". Об этом заявила британская делегация в Организации по запрещению химического оружия в Гааге на экстренном совещании, созванном по требованию Москвы.

Москва созвала сессию Организации по запрещению химического оружия в Гааге, чтобы противостоять обвинениям Великобритании в том, что она стоит за отравлением Скрипаля и его дочери Юлии в английском городе Солсбери. Британская делегация заявила, что просьба Москвы является "диверсионной тактикой и еще большей дезинформацией, направленной на то, чтобы уйти от вопросов, на которые должны ответить российские власти".

Ученые из лаборатории по исследованию биологического и химического оружия в Портон-Даун пришли к выводу, что токсин относится к категории нервно-паралитических веществ советского времени под названием "Новичок", хотя пока не могут определить, было ли оно произведено в России.

Представители Евросоюза заявили, что Россия должна сотрудничать с расследованием ОЗХО в отношении отравления бывшего полковника ГРУ в английском городе Солсбери. Об этом говорится в сообщении Европейского союза, сделаном во время чрезвычайного заседания Организации по запрещению химического оружия в среду.

"Крайне важно, чтобы Российская Федерация ответила на законные вопросы британского правительства, начала сотрудничать с Секретариатом ОЗХО и обеспечила полное раскрытие информации ОЗХО", - говорится в заявлении, опубликованном в Организации по запрещению химического оружия.

Москва отрицает любую причастность к нападению и обвиняет Лондон в том, что он нагнетает антироссийскую истерию на Западе. ОЗХО, которая контролирует Конвенцию по химическому оружию 1997 года, взяла образцы с места отравления в Солсбери и, как ожидается, представит результаты тестирования в двух назначенных лабораториях на следующей неделе.

Посол России в ОЗХО сказал, что если Москве не удастся принять участие в анализе образцов токсинов из Солсбери, она отвергнет результаты исследования ОЗХО.

Директор лаборатории в Портон-Даун Гэри Эйткенхэд в интервью Sky News заявил, что эксперты не определили страну происхождения вещества, которым отравили Скрипалей, однако перед ними и не ставилось такой задачи. При этом он подчеркнул, что это именно "Новичок", боевое нервно-паралитическое вещество. По его словам, для изготовления такого вещества требуются "крайне сложные методы", доступные, по всей вероятности, только государственным структурам.

Британское правительство ранее обвинило Россию в покушении на отравление Скрипаля, ссылаясь на то, что в России бывшие двойные агенты считаются "законной целью" для покушений, указывая на отравление полонием Александра Литвиненко и на то, что отравляющее вещество "Новичок", по многочисленным свидетельствам, производилось в СССР.