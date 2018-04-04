СМИ: экстрадированный в США россиянин Никулин пытался бежать

Экстрадированный в США россиянин Евгений Никулин, которого подозревают в хакерских атаках, пытался бежать. Об этом сообщает Bloomberg.

По информации агентства, 30 марта Никулин должен был пройти медицинское обследование. Однако, как утверждается, он оказал физическое сопротивление сотрудникам спецслужб. После этого охрана заявила, что подозреваемый хотел убежать. В итоге суд отложил слушание, назначенное на 4 апреля, на более поздний срок. Точная дата пока не называется.

Никулина задержали в Чехии осенью 2016 года после того, как США предъявили ему обвинения в кибератаках на компании LinkedIn, Dropbox and Formspring. 30 марта, несмотря на протесты России, Никулина экстрадировали в США. Свою вину россиянин не признаёт.