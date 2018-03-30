СМИ: власти Чехии выдали российкого хакера США

Власти Чехии выдали российского хакера Евгения Никулина США. Об этом сообщает Чешское Радио со ссылкой на три независимых источника. По их данным, Никулина уже экстрадировали в Соединённые Штаты.

Местная пресса отмечает, что выдача россиянина состоялась вскоре после визита в Чехию спикера Палаты представителей США Пола Райана. Он заявил, что Вашингтон ожидает от Праги выдачи Никулина именно Соединённым Штатам, а не России. "США имеют право приоритета связи с тяжестью преступления, а также по времени запроса на экстрадицию", – сказал Райан журналистам.

Министр юстиции Чешской республики Роберт Пеликан ситуацию пока не прокомментировал. Ранее он сообщал, что президент Милош Земан просил передать Никулина России.

Чешская полиция арестовала Евгения Никулина в Праге в октябре 2016 года. Задержание произошло на основании ордера Интерпола, выданного по запросу Соединённых Штатов. Американские власти обвиняют хакера в хищении информации у интернет-компаний LinkedIn, Dropbox и ряда других.

Адвокаты Никулина утверждают, что агенты ФБР пытались добиться от него признаний во взломе ресурсов Демократической партии США во время президентской кампании 2016 года. Вскоре после его ареста выдать Никулина потребовала от Чехии также Россия, где против хакера также возбудили уголовное дело.