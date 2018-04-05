В Кемерове по решению суда закрыли все гайд-парки

В Кемерове гражданский активист Артур Сташ через суд добился закрытия последнего гайд-парка. Теперь в городе не осталось ни одной площадки для проведения массовых публичных мероприятий и митингов, не требующих согласования с местными властями. Чиновники не предложили альтернативных мест, сообщает сайт "Сибирь.Реалии".

Правозащитник добивался закрытия парка, поскольку тот, по его мнению, не соответствовал федеральному закону о местах для проведения публичных мероприятий.

По словам Сташа, это был не гайд-парк, а пустырь за пределами города, добраться туда на общественном транспорте было невозможно. Теперь активисты будут требовать у администрации предоставить им нормальную площадку для проведения протестных акций в центре Кемерова, заявил правозащитник.

По мнению Сташа, теперь местные власти по закону обязаны определить новое место для митингов и пикетов. В случае, если кемеровская администрация его не предоставит, гражданский активист намерен обратиться с жалобой в прокуратуру. Однако он отметил, что решение суда еще не вступило в законную силу, и, вероятно, чиновники будут подавать жалобу в Верховный суд России.

В ноябре 2017 перед митингом оппозиционера Алексея Навального в Кемерове местные власти запретили проводить акции протеста в единственном гайд-парке Центрального района города. Площадку перенесли на окраину. Несмотря на это, на мероприятие собрались более 500 человек. Позже парламент Кемеровской области внес поправки в региональный закон о массовых мероприятиях. Они запрещают проводить в местных гайд-парках более одной публичной акции в одно и то же время и устанавливают живую очередь для митингов и пикетов. Позже площадку закрыли и оставили лишь место для акций за пределами города.

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