Пентагон: политика США по борьбе с ИГ в Сирии остается неизменной

Военная политика Соединённых Штатов по борьбе с террористической группировкой "Исламское государство" в Сирии остается неизменной. Об этом сообщил представитель Комитета начальников штабов Вооружённых сил США генерал-лейтенант Кеннет Маккензи.

Военачальник отметил, что президент Дональд Трамп согласился продлить нахождение американских войск в Сирии для борьбы с исламистами. Ранее Трамп заявил, что борьба с так называемым "Исламским государством" в Сирии почти завершена, и дальнейшее пребывание американских военных в Сирии не имеет смысла.

Международная коалиция во главе с США ведет борьбу с радикальными исламистами в Сирии с 2014 года. Американский воинский контингент насчитывает около двух тысяч человек. Коалиция поддерживает силы сирийской оппозиции.