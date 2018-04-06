Утка, жаренная по заветам Геббельса

Доброе утро!

Суд в Петрозаводске оправдал главу карельского “Мемориала”, историка сталинских репрессий Юрия Дмитриева по статьям о развратных действиях и изготовлении детской порнографии, но признал его виновным в незаконном хранении оружия и приговорил к 2,5 годам ограничения свободы. Поддержать Дмитриева пришли около ста человек, которые с трудом уместились в коридоре (суд проходил в закрытом режиме).

Дмитриев больше года провел в СИЗО, поэтому срок ограничения свободы истечет через несколько месяцев. Оружие, о котором идет речь, – "обрез, найденный во время полевых работ".

Других оправдательных приговоров не было.

Суд в Москве оштрафовал на 100 тысяч рублей организаторов “Артдокфеста” за показ фильма “Полет пули” о войне в Донбассе, потому что у него не было прокатного удостоверения. То, что на фестивалях фильмы можно показывать без удостоверений, суд не учел.

за показ фильма “Полет пули” о войне в Донбассе, потому что у него не было прокатного удостоверения. То, что на фестивалях фильмы можно показывать без удостоверений, суд не учел. В Тюмени активистов штаба Собчак оштрафовали на 10 тысяч рублей за надпись “Против Путина”, сделанную на снегу 8 марта. Снег с тех пор растаял, а Путина переизбрали.

Образовались новые судебные перспективы: Госдума приняла в первом чтении законопроект, позволяющий блокировать сайты, с которых не будут удалены сведения, которые суд признает порочащими честь и достоинство. Плюс к тому окончательно введена новая мера пресечения для обвиняемых – “запрет на определенные действия”.

На субботу в Москве запланирован митинг “против мусорной мафии”, но в администрациях подмосковных городов, где такие митинги уже идут, полиция изымает документы – то ли в связи с тем, что они эти митинги разрешали, то ли еще почему.

Отставной губернатор Кемеровской области Аман Тулеев, похоже, возглавит городской парламент: пекущиеся о его занятости депутаты Госдумы обратились в разные органы с просьбой поддержать выдвижение его кандидатуры.

На прошедшем по просьбе Москвы заседании Совета Безопасности ООН постпред России в ООН Василий Небензя обвинил Великобританию в создании "фейковой истории" (она же “жареная утка”) об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, действия Лондона назвал игрой с огнем, аргументацию – мутной, а обвинения в использовании химического оружия в Солсбери – театром абсурда. Звучали также выражения “теракт” и “заветы доктора Геббельса”. Великобритания настаивает, что расследование ведется в законном порядке.

Юлия Скрипаль обнародовала первое официальное заявление, в котором говорит, что поправляется и благодарит жителей Солсбери за спасение, а персонал больницы – за заботу. Незадолго до публикации этого заявления на телеканале “Россия 1” прокрутили добытую необъяснимым образом запись телефонного разговора Юлии с двоюродной сестрой Викторией, которая очень хочет приехать в Солсбери, но не имеет визы.

Появился и ответ на вопрос официального представителя МИД России Марии Захаровой о судьбе животных, находившихся в доме Сергея Скрипаля: морские свинки погибли от обезвоживания, персидского кота забрали для проверки в лабораторию в Портон-Дауне. Кот был в плачевном состоянии, и его усыпили для облегчения страданий. Всех кремировали.

Глава Минкомсвязи России Николай Никифоров сказал, что Россия обратится в ООН в связи с блокировкой в фейсбуке аккаунтов, связанных с российской “фабрикой троллей”. ООН, конечно, не может повлиять на действия частной американской компании, но это повод поговорить об “американских коллегах с политикой двойных стандартов”, которые "регулируют интернет”.

Суд в Германии отказал Испании в выдаче бывшего лидера Каталонии Карлеса Пучдемона по обвинению в организации мятежа. Поскольку против Пучдемона выдвинуты еще и обвинения в хищении госсредств, он останется в Германии на свободе под подпиской о невыезде до принятия решения об экстрадиции по этому делу.

В Бразилии выдан ордер на арест бывшего президента Лулы да Сильвы (он уже приговорен к 12 годам), в Южной Корее сегодня вынесут приговор экс-президенту Пак Кын Хе – ее обвиняют в коррупции.

Президент США Дональд Трамп поручил рассмотреть введение дополнительных торговых пошлин на китайские товары (это его ответ на ответный китайский список) и пообещал отправить четыре тысячи военных на границу с Мексикой (пока там не появится обещанная в ходе предвыборной кампании стена).

О новых американских санкциях в отношении близких к Путину российских богачей пока ничего не слышно, хотя их пагубное влияние на российскую экономику уже описано. The Wall Street Journal ждет их сегодня.

Отправляйтесь поэтому по ссылкам:

Два материала о природе популизма. Сравнительные портреты Путина, Берлускони и Саркози (с теоретической подкладкой) и развернутая гипотеза о русских истоках европейского популизма. Россия, как известно, родина слонов.

Арихитектура, застывшая и подвижная. Путеводитель по минскому конструктивизму (с фотографиями и пояснениями) и рассказ о мастерах кинетического искусства, которых можно посмотреть на выставке в московском “Гараже”.

Две судьбы, воссозданные с помощью “Мемориала”. История о том, как немецкая актриса Карола Неер окончила свои дни в сталинской тюрьме и жизнь художника, рисовавшего в лагере эскизы детских игрушек по заказу НКВД.

Хороших выходных!

Искренне ваши,

Семь-сорок