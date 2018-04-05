Активистов штаба Собчак оштрафовали за надпись "Против Путина" на снегу

Суд в Тюмени оштрафовал четырех активистов избирательного штаба Ксении Собчак и юриста правозащитной организации "Открытая Россия" за надпись "Против Путина" сделанную на снегу. Как сообщает проект ОВД-Инфо, штрафы были присуждены по статье о нарушении порядка проведения публичных мероприятий.

Активистов задержали 8 марта сразу после того, как они сделали надпись. Позже их отпустили из полиции без составления протоколов.

В начале марта в Санкт-Петербурге полиция задержала девять волонтеров предвыборного штаба Ксении Собчак. Поводом стала сделанная ими надпись "Против Путина" на льду реки Фонтанки. Активисты к утру были отпущены без составления протоколов – по их словам, полицейские так и не нашли, по какой статье их можно было бы привлечь к ответственности. Позже Роскомнадзор потребовал от нескольких СМИ удалить фотографию надписи "Против Путина", которой они проиллюстрировали новость о задержании.