Закон об отмене выборов мэра Екатеринбурга вступит в силу 16 апреля

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в пятницу, 6 апреля подписал закон об отмене прямых выборов мэра Екатеринбурга. Об этом сообщает РИА Новости. Он вступит в силу в 16 апреля.

Во вторник Законодательное собрание Свердловской области приняло в трех чтениях законопроект об отмене прямых выборов главы Екатеринбурга. За это решение проголосовали 42 депутата, четверо выступили против. С инициативой отменить выборы мэра выступил глава региона Евгений Куйвашев. Теперь главу города будут избирать депутаты городской думы из числа кандидатов, предложенных конкурсной комиссией.

Должности мэра города и председателя городской думы в Екатеринбурге совмещены. С 2013 года этот пост занимает оппозиционер Евгений Ройзман. Ситуацию с отменой выборов мэра он назвал "унизительной". Ранее на митинге в Екатеринбурге несколько тысяч человек требовали сохранить прямые выборы мэра и отправить в отставку губернатора Куйвашева.

Выборы в городскую думу Екатеринбурга пройдут в сентябре.