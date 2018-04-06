Ссылки для упрощенного доступа

logo-print
Все сайты РСЕ/РС
текст для поиска...
Предыдущий Следующий
Новость часа
Предыдущий Следующий
Сейчас в эфире
Новости

Закон об отмене выборов мэра Екатеринбурга вступит в силу 16 апреля

Митинг против отмены выборов мэра в Екатеринбурге

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в пятницу, 6 апреля подписал закон об отмене прямых выборов мэра Екатеринбурга. Об этом сообщает РИА Новости. Он вступит в силу в 16 апреля.

Во вторник Законодательное собрание Свердловской области приняло в трех чтениях законопроект об отмене прямых выборов главы Екатеринбурга. За это решение проголосовали 42 депутата, четверо выступили против. С инициативой отменить выборы мэра выступил глава региона Евгений Куйвашев. Теперь главу города будут избирать депутаты городской думы из числа кандидатов, предложенных конкурсной комиссией.

Должности мэра города и председателя городской думы в Екатеринбурге совмещены. С 2013 года этот пост занимает оппозиционер Евгений Ройзман. Ситуацию с отменой выборов мэра он назвал "унизительной". Ранее на митинге в Екатеринбурге несколько тысяч человек требовали сохранить прямые выборы мэра и отправить в отставку губернатора Куйвашева.

Выборы в городскую думу Екатеринбурга пройдут в сентябре.

Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG