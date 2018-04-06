Топ-менеджер Danske Bank уволился из-за расследования о кузене Путина

Член правления датского Danske Bank Ларс Морч, отвечавший за операции банка в странах Балтии, уволился после публикаций в СМИ об отмывании денег родственником президента России Владимира Путина через эстонский филиал финансовой организации. Об этом сообщает "МБХ-Медиа" со ссылкой на сайт банка.

Ранее ряд СМИ и Центр исследования коррупции и организованной преступности (OCCRP) со ссылкой на доклад осведомителя банка сообщили, что двоюродный брат президента России Игорь Путин предположительно отмывал деньги через эстонское отделение Danske Bank. Осведомитель считает, что отделение сотрудничает с компанией, которая принадлежит в том числе "семье Путина и ФСБ".

По данным Центра исследования коррупции, Игорь Путин, который входил в совет директоров обанкротившегося Промсбербанка, отмывал деньги через Danske Bank в Эстонии, используя фирму Lantana Trade.

В 2013 году Danske Bank закрыл счета Lantana и еще 20 фирм, с которыми она обменивалась крупными суммами. Расследование деятельности эстонского отделения банка продолжается.

В рамках расследования Центра исследования коррупции и организованной преступности утверждалось, что через сеть международных банков, в том числе и Danske, из России было выведено до 80 миллиардов долларов.