Кемерово: блогера, заявившего об избиении в полиции, отправили в СИЗО

Суд отправил в следственный изолятор кемеровского блогера Станислава Калиниченко, обвиняемого в применении насилия к полицейскому. Об этом в пятницу сообщил портал "Тайга.инфо".

Калиниченко пожаловался в правоохранительные органы, что восемь полицейских в 2016 году избивали и душили его. Полиция отказала ему в возбуждении дела по факту избиения, но в итоге он сам стал обвиняемым в нанесении побоев сотруднику полиции при задержании.

По данным издания, летом 2016 года блогера задержали двое полицейских и потребовали подписать протокол о "распитии спиртных напитков". По утверждению блогера, он на тот момент не употреблял алкоголь. Тогда полицейские силой и с помощью электрошокера посадили Калиниченко в машину и увезли в отделение. Там, по словам Калиниченко, вместе с шестью сотрудниками отделения начали избивать блогера руками и ногами. Калиниченко начал кричать и звать на помощь, тогда один из полицейских, Анатолий Опарин, попытался его придушить. Блогер рассказал, что несколько раз терял сознание. Калиниченко признали виновным в распитии спиртных напитков, не сделав ему тест на содержание алкоголя в крови.



Станислав Калиниченко в 2015 году был признан виновным в публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности.