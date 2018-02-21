В Челябинске пропавшие после визита полиции активисты вернулись домой

Трое челябинских активистов, которые пропали после визита полиции 19 февраля, вернулись домой на следующий день. Об этом рассказал изданию "Медиазона" адвокат одного из задержанных.

У активистов забрали мобильные телефоны и компьютеры. Каких-либо обвинений им пока не предъявлено. По словам активиста Дмитрия Семёнова, к нему и другим задержанным применяли пытки.

Активисты пропали 19 февраля после визита сотрудников правоохранительных органов. Позднее в полиции подтвердили их арест по подозрению в "размещении баннера экстремистского содержания".

14 февраля неизвестные провели в Челябинске акцию в поддержку анархистов и антифашистов, арестованных в Пензе и Санкт-Петербурге. Активисты повесили на забор местного управления Федеральной службы безопасности России баннер с надписью "ФСБ – главный террорист" и бросили на территорию спецслужбы дымовую шашку.