Ссылки для упрощенного доступа

logo-print
Все сайты РСЕ/РС
текст для поиска...
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

В Челябинске пропавшие после визита полиции активисты вернулись домой

Иллюстративное фото

Трое челябинских активистов, которые пропали после визита полиции 19 февраля, вернулись домой на следующий день. Об этом рассказал изданию "Медиазона" адвокат одного из задержанных.

У активистов забрали мобильные телефоны и компьютеры. Каких-либо обвинений им пока не предъявлено. По словам активиста Дмитрия Семёнова, к нему и другим задержанным применяли пытки.

Активисты пропали 19 февраля после визита сотрудников правоохранительных органов. Позднее в полиции подтвердили их арест по подозрению в "размещении баннера экстремистского содержания".

14 февраля неизвестные провели в Челябинске акцию в поддержку анархистов и антифашистов, арестованных в Пензе и Санкт-Петербурге. Активисты повесили на забор местного управления Федеральной службы безопасности России баннер с надписью "ФСБ – главный террорист" и бросили на территорию спецслужбы дымовую шашку.

Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Материалы по теме

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG