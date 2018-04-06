СМИ: пять геев из Чечни получили гуманитарные визы в Бельгию

Бельгия выдала гуманитарные визы пятерым геям из Чечни. Об этом сообщает РБК со ссылкой на бельгийское издание Sudpresse. По данным издания, они уже прибыли в Бельгию.



Ранее СМИ сообщали о том, что в 2017 году Германия приняла одного гея из Чечни, а также рассматривает другие подобные заявки от российских представителей секс-меньшинств. Литва приняла у себя двух гомосексуалистов, а Франция — одного. В свою очередь, Канада гарантировала убежище более двум десяткам представителей ЛГБТ-сообщества из Чечни.

Ранее на этой неделе Российская ЛГБТ-сеть сообщила, что за последний год помогла выехать из Чечни 114 людям, подвергшимся преследованию со стороны местных властей за их нетрадиционную ориентацию. Среди них 41 человек непосредственно подвергался незаконному удержанию и пыткам в Чечне, 30 человек – члены их семей, которым угрожала опасность.

Год назад "Новая газета" начала серию публикаций о массовых задержаниях, пытках и убийствах геев в Чечне. Глава республики Рамзан Кадыров отверг все обвинения и заявил, что в Чечне гомосексуалов нет. Международные правозащитные организации, ООН, Евросоюз, США и другие западные страны призвали власти России тщательно расследовать все сообщения об актах насилия в отношении геев в Чечне.

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