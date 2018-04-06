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СМИ: пять геев из Чечни получили гуманитарные визы в Бельгию

Гей из Чечни, который уехал из республики, спасаясь от преследования властей

Бельгия выдала гуманитарные визы пятерым геям из Чечни. Об этом сообщает РБК со ссылкой на бельгийское издание Sudpresse. По данным издания, они уже прибыли в Бельгию.

Ранее СМИ сообщали о том, что в 2017 году Германия приняла одного гея из Чечни, а также рассматривает другие подобные заявки от российских представителей секс-меньшинств. Литва приняла у себя двух гомосексуалистов, а Франция — одного. В свою очередь, Канада гарантировала убежище более двум десяткам представителей ЛГБТ-сообщества из Чечни.

Ранее на этой неделе Российская ЛГБТ-сеть сообщила, что за последний год помогла выехать из Чечни 114 людям, подвергшимся преследованию со стороны местных властей за их нетрадиционную ориентацию. Среди них 41 человек непосредственно подвергался незаконному удержанию и пыткам в Чечне, 30 человек – члены их семей, которым угрожала опасность.

Год назад "Новая газета" начала серию публикаций о массовых задержаниях, пытках и убийствах геев в Чечне. Глава республики Рамзан Кадыров отверг все обвинения и заявил, что в Чечне гомосексуалов нет. Международные правозащитные организации, ООН, Евросоюз, США и другие западные страны призвали власти России тщательно расследовать все сообщения об актах насилия в отношении геев в Чечне.

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