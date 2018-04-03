Российская ЛГБТ-сеть: за год из Чечни из-за преследований уехали 114 геев

Российская ЛГБТ-сеть за последний год помогла выехать из Чечни 114 людям, подвергшимся преследованию со стороны местных властей за их нетрадиционную ориентацию. Об этом на пресс-конференции в Москве рассказал правозащитник, глава Российской ЛГБТ-сети Игорь Кочетков, передает корреспондент Радио Свобода.

По его словам, 41 человек из них непосредственно подвергался незаконному удержанию и пыткам в Чечне, 30 человек – члены их семей, которым угрожала опасность. К 14 мужчинам приходила полиция домой с угрозами, еще 7 человек обратились на горячую линию ЛГБТ-сети, когда были задержаны их знакомые, понимая, что под пытками эти люди назовут их имена. По информации правозащитников, 7 человек получали угрозы о расправе от родственников, трое были похищены. Есть сведения о том, что один из них уже мертв.

Кроме того, с января правозащитникам стала поступать информация о том, что в тюрьмах в Чечне содержаться лесбиянки и трансгендерные женщины, которые могут подвергаться там сексуальному насилию. К Российской ЛГБТ-сети обратились уже 12 женщин, которые рассказывали о насилии со стороны родственников и об угрозах.

Ранее в феврале цифры уехавших из России геев обнародовала корреспондент "Новой газеты" Елена Милашина на презентации в Москве ежегодного доклада Amnesty International о ситуации с правами человека в мире. По ее словам, некоторые из них готовы дать показания, если дело дойдет до Европейского суда по правам человека.

Год назад "Новая газета" начала серию публикаций о массовых задержаниях, пытках и убийствах геев в Чечне. Глава республики Рамзан Кадыров отверг все обвинения и заявил, что в Чечне гомосексуалов нет.

Международные правозащитные организации, ООН, Евросоюз, США и другие западные страны призвали власти России тщательно расследовать все сообщения об актах насилия в отношении геев в Чечне.