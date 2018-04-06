Блокируют Telegram? Переходите на ICQ, советует Герман Клименко

Роскомнадзор подал иск о блокировке мессенджера Telegram за то, что тот отказался передавать в ФСБ ключи шифрования пользовательских сообщений. Советник президента по развитию интернета Герман Клименко после этого заявил, что в качестве альтернативы может порекомендовать ICQ - мессенджер, который был на пике популярности в конце девяностых-начале нулевых. В Сети это предложение было встречено потоком издевательских комментариев.

Евгений Терентьев

Почта России и письма - полноценный способ общения, ничем не уступающий ICQ с точки зрения пользователя.

Настенное пещерное письмо - полноценный способ общения, ничем не уступающий ни одному мессенджеру.

Байки у костра под гитару и боярышник - отличный аналог групп в Телеграм.

Одно из неоспоримых достоинств ICQ с точки зрения представителей власти - в том, что он принадлежит российской компании Mail.ru Group, держит серверы в России и готов в любой момент предоставить все данные пользователей любому из российских силовых ведомств.

​Илья Вайцман

В связи с этим у меня только один вопрос: а у вас прапорщиков ФСБ хватит, всю переписку читать - или будете "ограничивать нагрузку" сообразно со своими возможностями по антиконституционному (преступному, да) нарушению тайны переписки?

Интересно, воспользуется ли советом Германа Клименко активный пользователь Telegram Рамзан Кадыров (Kadyrov_95).

Елена Милашина

Последнего средства связи с внешним миром Кадырова лишают. Эх...

Другая активная пользовательница мессенджера, Тина Канделаки (tikandelaki), пишет:

Господи, мир движется в сторону сингулярности, а мы решили заблокировать телеграм. Блокируй. Блокируй мне полностью...#Телеграм))))

Канал Медуза — LIVE сообщает, что на Telegram пал выбор и пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова:

В телеграме, кстати, договариваются журналисты с пресс-секретарем президента Дмитрием Песковым о ежедневных звонках. Сегодня его быстро спросили, про задержанное на Украине судно «Норд», но в основном, разговор был про телеграм.



Песков: много есть мессенджеров. Телеграм очень удобный, действительно, мы используем его в том числе для общения с журналистами. Будет очень жаль, если не будет найден консенсус. Пока, насколько мы знаем, он не найден. Но закон есть закон, если он не будет соблюден и будет принята соответствующая мера, будем искать альтернативу, которая будет отвечать нашим потребностям.

Один из юристов Telegram Павел Чиков прокомментировал ситуацию так:

Но если мессенджер и вправду заблокируют, это не значит, что им перестанут пользоваться - просто для этого придется искать обходные пути. Поскольку блокировки в России начались не вчера, многие уже их нашли и настроили, а у тех, кто этого не сделал, появится дополнительный стимул.

Политов

На Telegram наш иск был подан!

В суд обратился РКН...

С тобою, друг, я не прощаюсь.

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