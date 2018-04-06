Роскомнадзор подал иск о блокировке мессенджера Telegram

Роскомнадзор подал в суд иск о блокировке мессенджера Telegram. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе надзорного органа. Агентство "Интерфакс" уточняет, что обращение было направлено по запросу Федеральной службы безопасности России (ФСБ).

В минувшую среду истек срок, установленный Роскомнадзором руководству Telegram. Ведомство требовало передать ФСБ ключи шифрования сообщений пользователей.

Тогда же глава ФСБ Александр Бортников заявил, что для подготовки всех совершенных и предотвращенных терактов в России в прошлом году использовались мессенджеры.

Ранее Верховный суд России отклонил иск Telegram к ФСБ о незаконности передачи спецслужбам ключей шифрования. В Telegram ссылались на Конституцию России, которая гарантирует тайну переписки. Однако в ФСБ в ответ заявили, что сообщения пользователей мессенджера якобы не являются информацией, которую охраняет Конституция.

Члены Совета по правам человека при президенте России (СПЧ) призвали Роскомнадзор отказаться от блокировки мессенджера Telegram, а ФСБ найти иные способы "законного доступа к переписке индивидуальных пользователей, угрожающих национальной безопасности".