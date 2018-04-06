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Новый старый Путин глазами Белковского

Чего ждать от российского президента Владимира Путина в 2018-2024 годах. Обсуждаем с политологом Станиславом Белковским

Ведет передачу Леонид Велехов.

Эфир в 19.05
Телефон прямого эфира: 8-800-200-22-12

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