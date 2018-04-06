Врачи заявляют об улучшении состояния Сергея Скрипаля

Бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль вышел из критического состояния, в котором находился с момента отравления нервно-паралитическим веществом в Солсбери 4 марта. Об этом сообщает агентство Reuters.

Врачи заявляют, что состояние Скрипаля "стремительно улучшается".

Около недели назад из критического состояния вышла дочь Сергея Скрипаля Юлия Скрипаль, которая также жертвой отравления. Накануне она выступила с первым официальным заявлением. Она сообщила, что пришла в себя более недели назад, и сейчас "ее силы прибывают с каждым днем".

Лондон обвиняет Россию в причастности к отравлению Сергея и Юлии Скрипалей нервно-паралитическим веществом "Новичок". Москва эти обвинения отвергает.