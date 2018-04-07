Виктории Скрипаль не дали визу, опасаясь, что она "пешка Кремля"

Великобритания отказала в визе племяннице Сергея Скрипаля Виктории, предполагая, что Кремль использует ее как "пешку" в деле об отравлении бывшего агента ГРУ и его дочери Юлии в Солсбери.

Об этом сообщает Русская служба Би-би-си со ссылкой на документ британского посольства в Москве, оказавшийся в распоряжении редакции.

Виктория Скрипаль указала в визовой анкете, что целью для ее приезда в Британию является посещение родственников - однако в посольстве не располагают данными, что Сергей или Юлия Скрипаль приглашали ее в гости. Кроме того, племянница Скрипаля не смогла доказать, что у нее есть достаточно средств на проживание в Британии. В неофициальном комментарии для Би-би-си источник в британском правительстве сказал: "Если она попала под влияние Кремля или Кремль ее к чему-то принуждает, она тоже стала жертвой".

Виктория Скрипаль сказала Би-би-си, что ожидала отказа в визе, но попробует подать документы еще раз. Ранее племянница Скрипаля сообщила, что говорила по телефону с Юлией Скрипаль. Та сказала ей, что идет на поправку, но отказала родственнице во встрече. Российское телевидение опубликовало аудиозапись разговора, но неясно, является ли она подлинной.

По данным британских врачей, Сергей и Юлия Скрипали, отравленные в начале марта, как утверждается, нервно-паралитическим веществом "Новичок", идут на поправку. Британия обвиняет Россию в причастности к отравлению, указывая, что у нее были для этого возможности и мотивы. Москва это отрицает.