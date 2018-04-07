В Пскове прекращено дело о фото священника с солдатами Вермахта

В Пскове суд прекратил дело в отношении активиста штаба Навального Андрея Егорова, которого обвинили в пропаганде нацистской символики из-за фото священника Псковской православной миссии с немецкими солдатами. Об этом сообщают местные СМИ.

Дело прекращено из-за отсутствия состава правонарушения. На заседании суда накануне защита показала ту же самую фотографию на сайтах Печорского монастыря и нескольких православных ресурсах, а специалист-историк рассказал историю снимка.

Псковская православная миссия – миссионерский проект, существовавший в 1941–44 годах на оккупированных Вермахтом территориях СССР, в том числе в Пскове. Миссия ставила перед собой задачу восстановления православной веры и церковной жизни на советских территориях, занятых немцами.

Активист штаба Навального Андрей Егоров в беседе с Радио Свобода подчеркивал, что публиковал фото без какого-либо текстового сопровождения. Он не считает себя виновным в пропаганде нацистской символики, поскольку публикация исторических фотографий не считается пропагандой.