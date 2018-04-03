В Пскове активиста будут судить по делу о нацистской символике

В Пскове активисту штаба Навального Андрею Егорову предъявлено обвинение в пропаганде нацистской символики – полицейские обнаружили на его странице "Вконтакте", как сказано в протоколе, "изображение священника православной церкви с крестом, с солдатами в нацистской форме на фоне нацистской символики".

Полиция посчитала, что это административное правонарушение, которое наказывается штрафом до двух тысяч рублей или 15 сутками административного ареста. Материалы должны быть переданы в суд сегодня, 3 апреля.

Как пояснил Андрей Егоров корреспонденту Радио Свобода, речь идет о снимке периода Великой Отечественной войны. Он относится к истории Псковской православной миссии, созданной при поддержке нацистской Германии. Егоров пояснил, что опубликовал фото без какого-либо текстового сопровождения.

Егоров пояснил, что не помнит, была ли фотография сохранена у него в альбоме или только появлялась на стене. Проверить это невозможно – активист ранее удалил страницу, потому что ее взламывали. Своей вины в пропаганде нацистской символики он не признает, поскольку публикация исторических фотографий не считается пропагандой.

Андрей Егоров принимал активное участие в работе псковского штаба Алексея Навального, приходил на митинги и разносил листовки. На одном из митингов он был задержан полицией, но суд тогда признал задержание незаконным.

Псковская православная миссия – миссионерский проект, существовавший в 1941-44 годах на оккупированных Вермахтом территориях СССР, в том числе, в Пскове. Миссия ставила перед собой задачу восстановления православной веры и церковной жизни на советских территориях, занятых немцами.