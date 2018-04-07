Нальчик: двоих сотрудников силовых структур заподозрили в убийстве

В Кабардино-Балкарии двое сотрудников неназванной силовой структуры задержаны по подозрению в убийстве местного жителя во время драки. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на собственные источники.

Собеседники агентства заявляют, что подозреваемые были прикомандированы из другого региона. Они нанесли местному жителю ранения ножом, от которых тот скончался. Драку зафиксировали камеры видеонаблюдения.

Издание "Регион Онлайн" пишет, что конфликт произошел 5 апреля. По его версии, сотрудники силовых структур, приехавшие отдыхать в Кабардино-Балкарию, приняли местного жителя за таксиста и потребовали отвезти их в гостиницу. Предположительно, когда тот отказался, началась драка.

В правоохранительных органах инцидент пока не комментируют.