В Мюнстере наезд на отдыхавших совершил гражданин Германии

В Германии назван подозреваемый по делу о наезде на посетителей кафе в Мюнстере. Это 49-летний гражданин ФРГ, о котором известно, что он страдал психическими отклонениями. В его доме полиция проводит обыск. Правоохранители заявили, что не располагают данными о связях нападавшего с экстремистскими группами.

К вечеру субботы, по данным из официальных источников, жертвами наезда на горожан, отдыхавших в уличном кафе стали три человека, около 30 пострадали. Шесть пострадавших госпитализированы в тяжелом состоянии. Подозреваемый виновник инцидента застрелился непосредственно после наезда.

Первоначальные предположения, что речь идёт о нападении, подготовленном во взаимодействии с исламитами, не подтверждаются – об этом информируют немецкие СМИ.