Бастрыкин раскрыл связь сына Олега Дерипаски и оппозиционера Навального

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин раскрыл связь сына предпринимателя-миллиардера Олега Дерипаски и оппозиционера Алексея Навального. Как стало известно "Фонтанке", 7 апреля Бастрыкин был представлен студентам юридического факультета СПбГУ в качестве нового профессора.

В ходе первой лекции Бастрыкин упомянул антикоррупционные митинги в марте 2017 года, организованные Алексеем Навальным. По словам Бастрыкина, в Москве в такой акции участвовал сын Олега Дерипаски.

Бастрыкин заявил, что в марте прошлого года "один товарищ у памятника Пушкину забрался на фонарь по призыву Навального". Бастрыкин сообщил, что это был сын миллиардера Олега Дерипаски, который на митинге кричал "Долой коррупцию!". Бастрыкин сообщил также, что Олег Дерипаска – сам потенциальный фигурант коррупционных дел, "если без амнистии подойти".

Руководитель Следственного комитета также изложил свою версию мотивов Дерипаски-младшего: "С ним [по моему поручению] повторно оперативные работники побеседовали и мне доложили: он благодаря папе объездил полмира. Ему уже скучно жить. Он так и сказал: "Я везде был, только не был на Пушкинской площади на одном уровне с великим поэтом".

По информации журнала Forbes, который в прошлом году составлял рейтинг богатейших наследников России, у Олега Дерипаски есть сын 2001 года рождения. Вместе с младшей сестрой, по данным журнала, он обладает состоянием 2,55 млрд долларов.

Сам Олег Дерипаска недавно стал одним из действующих лиц громкого скандала, связанного с пребыванием на его яхте в компании девушек из службы эскорт-услуг вице-премьера правительства РФ Сергея Приходько. Данные об этом обнародовал в очередном расследовании Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального.