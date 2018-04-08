ФРГ: следователи пытаются выяснить мотивы нападавшего в Мюнстере

Германские следователи пытаются выяснить, почему 48-летний мужчина въехал в группу людей в городе Мюнстер на западе ФРГ 7 апреля, убив двоих человек, прежде чем застрелил себя. "До сих пор нет никаких указаний на возможную предысторию преступления", - заявил 8 апреля прокурор Мартин Ботценхардт.
Микроавтобус въехал в людей, сидевших в ресторане в старом городе Мюнстера, убив двоих и ранив 20, прежде чем водитель транспортного средства выстрелил и убил себя внутри машины. Шестеро раненых находятся в тяжелом состоянии.
Герберт Реул, министр внутренних дел земли Северный Рейн-Вестфалия, где находится Мюнстер, заявил, что водитель является гражданином Германии. Местные СМИ назвали его промышленным дизайнером, живущим в Мюнстере, который страдал от психологических проблем, но полиция этого не подтвердила. Власти заявили, что не было никаких указаний на то, что это атака исламистов.
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