Трамп обвинил Путина, Россию и Иран в химической атаке на жителей Сирии

Президент США Дональд Трамп назвал президента Путина, Россию и Иран ответстенными в применении химического оружия в Сирии.

Трамп написал в Твиттере:

"Много погибших, включая женщин и детей стали жертвами химической атаки в Сирии. Район, где произошло это злодеяние, блокирован и окружён сирийской армией, что делает его недоступным для свидетелей из других стран. Президент Путин, Россия и Иран несут ответственность за поддержку Зверя Асада..."

Трамп заявил, что Асад должен дорого заплатить за совершённое злодеяние, отмечает "Голос Америки".

Папа римский Франциск в воскресенье, 8 апреля, выступил с резким осуждением нападения с применением ядовитого газа в Сиирии. "Нет ни хороших, ни плохих войн, и ничего, что могло бы оправдать применение средств массового уничтожения в отношении невооруженных людей", - заявил Франциск во время воскресной службы в Ватикане. В свете поступающих "ужасных сообщений из Сирии о бомбардировках с десятками жертв" понтифик потребовал от политических и военных лидеров "избрать другой путь – путь переговоров, единственный, который может принести мир".

МИД Турции также осудил применение химического оружия в городе Думе, за которым, как считают в Анкаре, стоит сирийский "режим, известный и прежде фактами использования химического оружия.

Ряд благотворительных организаций исходят из того, что при сирийских воздушных нападениях на город Думу, который находится под контролем повстанцев, был использован хлорированный газ. Его жертвами могли стать до 150 человек. Официальные сирийские СМИ опровергают эти сообщения.

Российский МИД назвал сообщения о химической атаке в Сирии "сфабрикованными". Начальник российского Центра по примирению сторон в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко заявил, что сообщения о применении режимом Башара Асада химического оружия в Восточной Гуте не соответствуют действительности.

Международное французское радио цитирует российское информагентство, сообщившее о недавнем предупреждении со стороны главы Генерального штаба российских вооруженных Валерия Герасимова. Генерал утверждал, что боевики готовят инсценировку химической атаки в Восточной Гуте.