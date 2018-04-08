Россия и Турция разошлись в оценках применения химоружия в Сирии

МИД России заявил в воскресенье, что сообщения о нападении с применением химического оружия в Сирии являются фальшивыми, и любые военные действия, предпринятые на основе таких "изобретенных и сфабрикованных объяснений", могут привести к серьезным последствиям. "Распространение фиктивных историй об использовании хлора и других ядовитых веществ сирийскими правительственными силами продолжается. Еще одна такая сфабрикованная информация о предполагаемой химической атаке в Думе появилась вчера", - говорится в заявлении министерства.

"Мы несколько раз предупреждали о таких опасных провокациях. Цель такой лживой спекуляции, лишенной какого-либо основания, состоит в том, чтобы защитить террористов ... и попытаться оправдать возможные внешние применения силы", - говорится в заявлении МИД России.

Турция осудила использование химического оружия в Думе, городе, где находятся повстанцы. Об этом говорится в заявлении министерства иностранных дел Турции, сделанном в воскресенье. "Мы решительно осуждаем нападение, насчет которого существует сильное подозрение, что оно проведено режимом Асада, чей послужной список использования химического оружия известен международному сообществу", - говорится в заявлении министерства. Нападение с применением химического оружия на город Дума, удерживаемый повстанцами в восточной части Гуты, привело к гибели десятков человек, сообщают медицинские службы. Вашингтон сказал, что сообщения, если они подтвердятся, потребуют немедленного международного реагирования.

Ранее сообщалось, что десятки человек погибли при нападении с использованием химического оружия в Думе, последнем удерживаемом повстанцами городе в Восточной Гуте. Об этом заявили активисты оппозиции и спасатели. Спасатели, известные как Белые каски и другие группы заявили, что токсичный газ, находился внутри бочек, сброшенных с вертолета над Думой, недалеко от Дамаска, и привел к удушению десятков человек. Независимого подтверждения этих сообщений, которые Дамаск и его союзник Москва назвают "измышлениями" не поступало.

Соединенные Штаты заявили, что Россия, которая оказала решающую военную и дипломатическую поддержку правительству президента Сирии Башара Асаду на протяжении всей войны в Сирии, "в конечном итоге несет ответственность", если нападения будут подтверждены. Поступают противоречивые сообщения о количестве погибших в предполагаемой химической атаке, а Белые шлемы сообщают от 40 до 70 погибших. Говорится, что жертвы проявили признаки отравления газом, включая расширение зрачка и идущую пену из рта. В совместном заявлении организация по оказанию помощи Сирийское американское медицинское общество и служба гражданской обороны Думы заявили, что в результате нападения погибло 49 человек. В заявлении говорилось, что медицинские центры получили более 500 пациентов с симптомами затруднения дыхания, и что они выдыхают хлороподобным запахом.