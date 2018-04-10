Этика беды. Стефания Кулаева – о "цыганистом" виде

Серьезно обсуждать сочинения Ульяны Скойбеды, вероятно, дурной тон. Расизм и антисемитизм, гомофобия и ненависть к украинцам, мигрантам, либералам… Уже неинтересно, да и не заслуживает все это дополнительной рекламы. Но, пожалуй, есть разница между пусть оскорбительным и основанным на предрассудках мнением журналистки, "с которой все ясно", и созданием реальной опасности для людей. А в репортаже о "цыганенке-поджигателе", на мой взгляд, Скойбеда пошла дальше своих обычных инвектив к "нерусским", вполне осознанно создавая впечатление, что трагедия в Кемерове – преступление каких-то "цыган". Журналистка задается риторическим вопросом: "Ромалы не виноваты?" (используя звательный падеж "ромалэ" вместо именительного "рома", в искаженной форме).

На мысль искать именно цыган Скойбеду навели высказывания неких свидетелей, о которых она сама рассказывает в приводимой ею записи уличного разговора: "Они не говорят, цыган, конечно, ну так – цыганистый, похож, в общем, короче, на вашего". При этом она подробно описывает, как сложно ей было искать в Кемерове цыган, поясняя: "Надо признать: цыгане в Кемерове не ярко выраженные, похожи на тех же русских, и их мало. Возможно, трудный подросток был из кавказцев, а их так просто не сосчитаешь…"

На этом антропологические исследования оканчиваются. Дальше статья о "цыганенке" повествует о совсем иных вещах, о разговорах в каком-то торговом центре, где собеседницы Скойбеды горячо доказывают ей, что двери кинозалов в сгоревшей "Зимней вишне" закрывали на время сеансов, приводят в пример опыт своих родных, требуют объяснить: "Почему билетерш, закрывших двери, не сажают?" В ответ на это журналистка предлагает свидетелям дать показания в Следственный комитет, чем и заканчивается странный репортаж "с места событий".

Через несколько дней та же Скойбеда занялась разоблачением "большой лжи" о трагедии в Кемерове, уже в заголовке обещая открыть читателям глаза на то, "кому это выгодно". С ходу она перечисляет "все фейки", объясняя, "куда они привели нас". Фейка про "цыганистого" (хоть цыгане и "похожи на русских"), а может, и еще какого-то, но, конечно, нерусского мальчика, в этих сенсационных разоблачениях "большой лжи" почему-то нет. Зато нам со слезой сообщают, что кому-то, видно, выгодно было распространять фейк про запертые билетершами двери, Скойбеда возмущена возможными последствиями этого (не ею ли опубликованного 29 марта "со слов свидетелей"?) фейка. "Билетерш, кстати, в тот момент запросто могли линчевать", – ужасается автор публикации.

Если в Кемерове не случилось погромов, то это заслуга исключительно жителей города, а не московской газеты, лицемерно сетующей о том, что "запросто могли линчевать"

Могли, и не только билетерш. Направить гнев потрясенной трагедией толпы на "предполагаемого" виновника из "чужих" -– верный способ спровоцировать суд Линча или даже погром. Полтора года назад в Одесской области погиб ребенок, и когда "общественное мнение" до всякого суда и следствия назначило виновными местных цыган, сотни людей бросились громить дома, в которых жили цыгане. Жажда мести, потребность действовать, а главное, выместить на "чужих" свой гнев – вещи очень опасные, создающие риск для тех, кто кому-то кажется то ли "цыганистым", то ли "из кавказцев", главное, чтобы "похож, в общем, короче, на вашего" (читай: на "ненашего").

Скойбеда, однако, не задается логичным вопросом о том, кому выгодно пытаться натравить и жителей Кемерова на "нерусских"? Ее задача – защитить не билетерш и не других неведомых людей, чье участие (не говоря уж о вине) во всей этой истории ничем не подтверждаются, кроме сумбурных "поисков поджигателей" скандальной журналистки. Поисков, сопровождавшихся, кстати, фото- и видеосъемкой людей, которые явно не хотели попасть в объектив. Людей, привлекших внимание назойливой "расследовательницы" только своим "цыганистым", по ее выражению, видом. Если в Кемерове не случилось погромов, то это заслуга исключительно жителей города, а не московской газеты, лицемерно сетующей о том, что "запросто могли линчевать".

У спецкора "КП" другой объект защиты от пострадавших в Кемерове, которые еще позволяют себе критиковать власти, на что Скойбеда им возражает: "У нас, я извиняюсь, есть мозги – в отличие от убитых горем дилетантов, которые говорят, что власть убила детей". Скойбеда категорически осуждает тех, кто позволяет себе тиражировать непроверенные слухи ("одна баба сказала – как основной источник массовой информации"). То ли дело воспроизводимые ею истории – и про билетерш, и про мальчиков. Скойбеда горда собой, она утверждает: "У нас есть этика и правила".

Стефания Кулаева – эксперт Антидискриминационного центра "Мемориал"

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