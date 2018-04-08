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В Кемерове пикетчик поддержал блогера Стаса Калиниченко

Кемерово, одиночный пикет в поддержку блогера Стаса Калиниченко

В Кемерове волонтер штаба оппозиционного политика Алексея Навального вышел на одиночный пикет в центре города. Пикетчик Михаил Луцких потребовал изменить меру пресечения кузбасскому блогеру Стасу Калиниченко, отправлённого в следственный изолятор. Луцких считает решение суда несправедливым и требует заменить эту меру пресечения на подписку о невыезде.

Руководитель регионального штаба Навального Ксения Пахомова, поддержавшая акцию, сообщила сайту "Сибирь.Реалии", что пикет прошёл без инцидентов. Прибывшие на место акции полицейские переписали паспортные данные активиста и уехали.

Сторонники Навального намерены оказать блогеру Стасу Калиниченко юридическую поддержку.

Накануне Кемеровский суд отправил в СИЗО блогера Калиниченко, обвинив его в применении насилия к полицейскому. Ранее блогер жаловался в правоохранительные органы, что восемь полицейских в 2016 году избивали и душили его.

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