Люди русского мира. Сергей Елединов – об изгнании и послании

Первые месяцы текущего года оказались чрезвычайно богаты событиями, связанными с международным имиджем России. Перечислять их нет никакого смысла, все они прошли на хайпе, отголоски слышны до сих пор. Меня интересует, как эти события могут сказаться на жизни русской диаспоры – общности людей, связанных русским языком, культурным наследием, образованием и живущих при этом в разных странах мира.

Современное русское зарубежье принято разделять на "дальнее", собственно эмиграцию, и "ближнее", то есть когда "государство уехало от граждан". Ближнее русское зарубежье – национальные меньшинства в независимых государствах на постсоветском пространстве. Русское дальнее зарубежье – относительно новое явление. В традиционной русской системе ценностей "где родился – там и сгодился" отъезд на длительный срок "за кордон" и не по "государевым делам" – явление чуждое, негативное. Экономическая эмиграция начала XX века, потом бегство "белого миллиона", "философский пароход"... Дорога в один конец на неопределенный срок, изгнание или бегство, причем по аналогии с охотой, бегство "через флажки". Советский период усилил акцент до враждебного, русские за границей именовались "наймитами империализма", "изменниками", "отщепенцами", "безродными космополитами". Начало 1990-х годов ознаменовало новый тип эмиграции, не подразумевавшей разрыва с исторической родиной. Разрушение "железного занавеса" позволило уехавшим поддерживать постоянную связь с родиной, включая возможность вернуться, дало возможность сформироваться диаспоре, сохраняющей историческую идентичность, интегрированной в общества и культуру стран проживания, избежав ассимиляции и маргинализации. Диаспору, которую можно назвать если не успешной, то реализовавшейся, сумевшей сделать "чужое" солнце "своим" и найти под ним место.

Роль российского государства в возникновении новой русской диаспоры заключалась исключительно в факте либерализации выездного процесса и непротивлении этому процессу, но желание воспользоваться результатами у властей не могло не возникнуть. Воспользоваться в самой грубой форме, просто взять "под себя". Смысл концепции "Русского мира" очень прост: общность людей, объединенных русским языком и культурным наследием, плюс следование политическому курсу Российской Федерации. Иного понимания заботы соотечественников о судьбе Родины не нашлось, российский патриотизм исключительно государственный. "Русскому миру" отвели роль "мягкой силы" в решении международных вопросов.

"Русский мир" с правом защищать по всему миру всех русских стал ассоциироваться с тем, что происходит на востоке Украины

"Канонического" определения этой концепции не существует, есть различные формулировки, включая даже православную. Эта недоговоренность, эклектичность, амбивалентность позволяет дополнять принципы и интерпретировать их применительно к текущей ситуации. Создана моноцентрическая система управления русской диаспорой, характерная для российской политической структуры: Всемирный координационный совет российских соотечественников, как общественный орган, руководящий организациями русских диаспор; фонд с одноименным названием для финансирования программ; Россотрудничество (Федеральное агентство по делам СНГ, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству), правопреемник советского органа по культурным связям с заграницей; департаменты по работе с соотечественниками и информации и печати МИД России как кураторы от государства. Структуры множились, заполнялись ответственными работниками, профессиональными соотечественниками и просветителями, бюджет осваивался, а русские в диаспоре… были рады, что от них не требуют особых изъявлений лояльности к Кремлю.

Все в этом "Русском мире" шло относительно спокойно до той поры, пока мутные потоки "русской весны" серьезно не подмочили его репутацию и практически не вымыли из ближнего зарубежья. "Русский мир" с правом защищать по всему миру всех русских стал ассоциироваться с тем, что происходит на востоке Украины. Руководство постсоветских стран отчетливо увидело в этом угрозу своей новой идентичности, раскола общества и даже национальной безопасности. Наиболее прямолинейно выразил общую мысль президент Александр Лукашенко: "Русский мир" – это не про нас. Мы русские люди, но мы не россияне… Позвольте нам иметь свою точку зрения".

И вот замаячил призрак "холодной" или даже "ледяной" войны. Последовала пропагандистская интерпретации этих событий, она трансформировалась в набор отработанных импульсов-штампов – "кругом враги", "отечество в опасности", "кто не с нами – тот против нас". В этих условиях идеологическая боеголовка ракетоносителя "Русский мир" стала токсичной для русского зарубежья. "Русский мир" подталкивает русского человека к безальтернативному выбору – присягнуть на верность политическому курсу России. Но любое независимое государство требует от людей, проживающих на его территории, лояльности. Ни одно государство не потерпит, особенно в период обострения международных отношений, на своей территории "пятую колонну", на которую легко набросить шпионскую и диверсионную сети. В условиях войны, даже холодной, понятие "мягкая сила" отсутствует, присутствует понятие "гибридные методы".

Что следует делать представителю русского зарубежья? Вернуться в Россию? Принести в полицию страны пребывания справку от ГРУ и СВР, что он у них не работает или, при отсутствии таковой, публично отречься от русских корней? Уйти в подполье, громко маргинализироваться, тихо ассимилироваться? Налицо проблема подмены общечеловеческих и гуманистических ценностей идеологическим оружием.

Русский человек – это человек мира, сам по себе он не несет никакой угрозы. Сказать, что проект "Русский мир" обречен, нельзя, для его процветания достаточно просто отбросить политическую и идеологическую составляющие, заменить руководящую и направляющую роль государства на партнерские отношения с русскими диаспорами. Использовать русское зарубежье как платформу для расширения культурных и экономических связей, или ее оттолкнуть и потерять, наступив на привычные государственные российские грабли отношения к инакомыслию. Русскому человеку свойственно терпение, но не стоит обольщаться по поводу безграничности, а тем более понимать как покорность. Русская диаспора – общество двух миров; навязывание ненужных, тем более вредных постулатов заставит тех, кто уехал, принять неприятный, но осознанный и единственно возможный выбор. Выбор, ведущий к свободе.

Сергей Елединов – специалист по управлению

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