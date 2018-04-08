Франция призвала к созыву СБ ООН для обсуждения химатаки в Сирии

Франция призвала к созыву срочного заседания Совета Безопасности ООН для рассмотрения вопроса о применении химического оружия в Сирии. Предложение Франции поддержано восемью государствами – членами Совета. Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан выразил "крайнюю тревогу" в связи с сообщениями о химической атаке на жителей города Дума. Позицию Парижа поддержали восемь членов Совета Безопасности — Великобритания, США, Польша, Нидерланды, Швеция, Кувейт, Перу и Кот-д'Ивуар​.



Глава МИД Франции назвал события в Думе "отвратительным нарушением международного гуманитарного права". По словам Ле Дриана, Франция вместе с союзниками, выяснит, действительно ли применялось химическое оружие.

Ранее призидент США Дональд Трамп подверг резкой критике Россию и Иран за поддержку президента Сирии Асада.